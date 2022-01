Milan, depositato il contratto di Lazetic

In attesa dell'annuncio ufficiale, la società rossonera ha depositato in Lega il contratto del giovane attaccante classe 2004: arriva dalla Stella Rossa a titolo definitivo per 4 milioni di euro

È il sostituto di Pellegri

approfondimento

Lazetic è del Milan: dopo le visite a ore la firma

Un giovane talento che avrà l’opportunità di crescere al fianco di campioni come Zlatan Ibrahimovic, uno dei suoi idoli, e Olivier Giroud: Marko Lazetic, che molti in patria definiscono come il “nuovo Vlahovic”, andrà a sostituire nella rosa rossonera Pietro Pellegri, che farà rientro al Monaco – la trattativa con il Milan per il riscatto del cartellino non si è concretizzata – per poi trasferirsi, sempre in prestito, ancora in Serie A ma questa volta al Torino dove lo attende Juric. Marko Lazetic è il nipote di una vecchia conoscenza del nostro calcio: lo zio Nikola ha giocato tra Serie A e Serie B dal 2002 al 2008 vestendo le maglie di Como, Chievo, Lazio, Siena, Genoa, Livorno e Torino.