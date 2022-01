Juve: Morata spinge per la cessione. È a Madrid

L'attaccante spagnolo si trova in questi giorni a Madrid e aspetta il via libera per una cessione dalla Juventus. Ma serve l'ok dell'Atletico Madrid, proprietario del cartellino del giocatore, che per il momento non sta arrivando

Con l'imminente arrivo di Dusan Vlahovic, il futuro di Alvaro Morata sembra profilarsi sempre più lontano dalla Juventus. L'attaccante spagnolo in questi istanti si trova a Madrid e starebbe spingendo per ottenere la cessione e tornare a giocare in Spagna. Il Barcellona resta sempre alla finestra ed è interessato al giocatore, ma l'Atletico Madrid - proprietario del cartellino del giocatore - non sta ancora dando il via libera definitivo per il suo trasferimento.