Juventus: Kaio Jorge contropartita per Nandez?

Se la trattativa per Dusan Vlahovic è ormai in fase di chiusura, la Juventus continua a lavorare per provare a chiudere altri colpi di mercato prima della fine della finestra di gennaio. Per il centrocampo il nome caldo è quello di Nahitan Nandez del Cagliari, su cui però c'è anche il Napoli (e pure il Torino nei giorni scorsi aveva fatto tentativi). Una mossa che potrebbe permettere alla dirigenza bianconera di avere la meglio sulla concorrenza potrebbe essere l'inserimento nella trattativa di Kaio Jorge (che piace anche alla Salernitana) e/o di Filippo Ranocchia (centrocampista classe 2001 che l'estate scorsa la Juventus ha girato in prestito al Vicenza, dove ha disputato fino a oggi 16 partite ufficiali).