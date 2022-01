Il presidente del Cagliari ha smentito una possibile partenza di Nandez negli ultimi giorni di calciomercato: "Su di lui si crea una telenovela ad ogni sessione di mercato. Difficilmente una situazione così si sbloccherà a poche ore dalla chiusura del calciomercato. Non abbiamo ricevuto offerte, ho letto anche io di contropartite ma non siamo interessati"

Uno dei nomi più caldi delle ultime ore della sessione invernale di calciomercato è quello di Nahitan Nández. Sul centrocampista del Cagliari c'è la Juventus, che per provare a battere la concorrenza - anche il Napoli ha mostrato il suo apprezzamento sul giocatore - ha pensato di inserire contropartite nella sua proposta. Tuttavia a smentire la trattativa ci ha pensato Giulini, presidente del club sardo: "Su Nandez si crea una telenovela a ogni sessione di mercato. Siamo a tre giorni dalla chiusura del calciomercato e per noi è un giocatore fondamentale per lottare per la salvezza fino alla fine".