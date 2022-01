La società bianconera, oltre a Vlahovic, punta a rinfrescare anche il centrocampo. Piace Nandez, per cui sono stati avviati dei primi contatti con il Cagliari. Sul giocatore c'è anche l'interesse del Torino ma soprattutto del Napoli: la Juventus però prima vuole chiudere un'operazione in uscita: Arthur?

Sono ore caldissime per quel che riguarda il calciomercato della Juventus. Dopo l'accelerata delle ultime ore per arrivare a Dusan Vlahovic, il club bianconero è intenzionato anche a sistemare il centrocampo della squadra di Massimiliano Allegri. Dei contatti, infatti, sono già stati avviati i primi contatti con il Cagliari per Nahitan Nandez, duttile centrocampista uruguaiano classe 1995. Prima di poter affondare anche sul calciatore di proprietà del Cagliari, però, la Juventus vorrebbe portare a termine un'operazione in uscita: in tal senso, un candidato alla partenza potrebbe essere il brasiliano Arthur, su cui c'è sempre l'interesse dell'Arsenal anche se - a oggi - un accordo non è ancora stato trovato.