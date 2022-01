Gli azzurri e il Getafe sono molto vicini all'accordo: operazione in prestito con obbligo di riscatto più bonus per un massimo di 14 milioni. L'uruguaiano arriverebbe a giugno, motivo per cui il Napoli non cederà adesso Ghoulam

Mathias Olivera è vicino al Napoli. Venerdì potrebbe essere il giorno giusto per definire l'accordo con il Getafe in vista della prossima stagione: gli azulones, infatti, hanno fatto muro per la cessione immediata. Operazione in prestito da un milione di euro con obbligo di riscatto incondizionato a 11 milioni più bonus, per un massimo di 14 milioni. In caso di via libera, Olivera arriverebbe a giugno motivo per cui il Napoli non cederà Ghoulam, in scadenza di contratto con gli azzurri.