Blitz della Sampdoria per Jean-Pierre Nsame, attaccante dello Young Boys già seguito in Serie A da Venezia e Salernitana. I blucerchiati si sono inseriti nella corsa per il camerunense, diventato il primo obiettivo per il reparto avanzato, davanti a Defrel e Supryaga. La Sampdoria ha presentato giovedì una prima offerta allo Young Boys da 500mila euro per il prestito oneroso con diritto di riscatto. Una cifra che verrà ritoccata e modificata in giornata. L'obiettivo è quello di accelerare la trattativa per battere la concorrenza e mettere a disposizione di Giampaolo un nuovo attaccante dopo l'addio di Torregrossa, passato al Pisa. La Sampdoria è fiduciosa per il buon esito dell'operazione.