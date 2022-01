Un attaccante di spessore per conquistare l'obiettivo salvezza: colpo del Venezia , che ha chiuso per Jean-Pierre Nsame dello Young Boys . Un vero e proprio blitz quello del club arancioneroverde, che per il centravanti camerunense classe '93 ha superato la concorrenza della Sampdoria mettendo così a disposizione di Paolo Zanetti un nuovo giocatore per il reparto avanzato dopo le difficoltà incontrate per Gianluca Lapadula. Operazione conclusa in prestito oneroso (500 mila euro) con obbligo di riscatto in caso di salvezza fissato a 3,5 milioni . Nsame, che ha saltato la prima parte di stagione a causa della rottura del tendine d'achille del piede destro, avvenuta il 15 maggio 2021 nel match di campionato contro il Lucerna, ha già svolto le visite mediche .

Gol a raffica in Svizzera: chi è Nsame

CALCIOMERCATO

Serie A, gli acquisti ufficiali di gennaio

Attaccante particolarmente strutturato (188 cm) e forte nel gioco aereo, Nsame è cresciuto nel settore giovanile dell'Angers, club con il quale ha fatto il suo esordio tra i professionisti nel 2012 in Ligue 2. Dopo i prestiti al Carquefou e all'Amiens, nel 2016 è arrivato il trasferimento in Svizzera, al Servette, dove si è messo in mostra in seconda serie diventanto capocannoniere con 23 gol in 31 presenze. Numeri davvero importanti quelli del camerunense, che nell'estate del 2017 ha attirato l'attenzione dello Young Boys. Con la squadra di Berna, in totale, ha collezionato 173 presenze mettendo a segno 98 gol e conquistando cinque trofei, oltre che il titolo di capocannoniere in due occasioni (nella Super League 2019/20 32 reti in 32 presenze). Adesso proverà a confermarsi anche in Italia: il Venezia punta su di lui.