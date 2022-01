Il club biancoceleste ha chiuso la trattativa per l'attaccante capoverdiano classe 1998 che arriva dallo Sporting Lisbona con la formula del prestito a un milione di euro e un diritto di riscatto fissato a otto. Tutta la documentazione è stata presentata in tempo, così come il deposito del contratto in lega: affare fatto, è ufficialmente il nuovo attaccante di Sarri

Si chiude col brivido ma con successo il calciomercato della Lazio : nelle ultime ore il club biancoceleste ha voluto regalare un rinforzo per il reparto offensivo della squadra di Maurizio Sarri e il profilo individuato è stato quello di Jovane Cabral , esterno d'attacco dello Sporting Lisbona classe 1998. Un accordo è stato trovato nel tardo pomeriggio tra le parti, sulla base di un prestito oneroso (un milione di euro) con diritto di riscatto (fissato a otto milioni) . Ma nonostante l'ok delle due dirigenze, è servito fare un'ultima corsa contro il tempo per inviare tutti i documenti e depositare il contratto del giocatore in lega prima della chiusura ufficiale della sessione invernale del calciomercato. Dopo attimi di suspense, la Lazio è riuscita a far tutto entro i tempi previsti, portando così a termine l'affare: Jovane Cabral è ufficialmente il nuovo attaccante della squadra di Maurizio Sarri . Arriverà in città nelle prossime ore.

Chi è Jovane Cabral, il nuovo attaccante della Lazio

È nato il 14 giugno 1998 ad Assomada, cittadina di Capo Verde. Lo Sporting Lisbona ha scoperto Jovane Cabral all'età di 16 anni e nel 2014 lo ha portato nel proprio settore giovanile. L'attaccante capoverdiano ha debuttato in prima squadra nell'ottobre del 2017 e in totale oggi vanta 21 gol in 96 presenze ufficiali con la maglia dello Sporting. Non stiamo parlando di un bomber d'area di rigore ma di un esterno offensivo che ama partire sulla fascia per accentrarsi: caratteristiche adatte per il 4-3-3 di Sarri in cui potrà inserirsi grazie anche alla sua duttilità, dal momento che Cabral può giocare sia come esterno offensivo di sinistra che di destra. In questa stagione, l'attaccante capoverdiano ha giocato 17 partite ufficiali (di cui tre anche in Champions League), segnando 3 gol. Ora per lui c'è la chiamata della Serie A: la Lazio e Sarri sono pronti ad accoglierlo.