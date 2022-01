4/18

MILAN, RENATO SANCHES IL POST-KESSIÉ. È stato il tentativo last minute dei rossoneri per il mercato invernale. Milan e Lille avevano trovato un'intesa attorno ai 25 milioni più bonus, ma a non far decollare la trattativa sono state le alte richieste d'ingaggio del giocatore. Troppo difficile trovare un accordo in poche ore, per cui l'affare si farà probabilmente a giugno: sarà il portoghese a sostituire Franck Kessié, sempre lontano dal rinnovo e pronto ad andare via a costo zero