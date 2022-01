Sorpresa Parma: arriva Pandev dal Genoa

In estate Goran Pandev aveva deciso di continuare la sua carriera da calciatore, regalandosi ancora un anno con la maglia del Genoa . Ma la sua avventura in rossoblù s'interrompe in quest'ultimo giorno del calciomercato di gennaio 2022, per iniziare una nuova sfida. L'attaccante macedone classe 1983 ha deciso di trasferirsi al Parma e giocherà per la prima volta nella sua carriera nel campionato di Serie B. Operazione conclusa a titolo definitivo , Pandev ha firmato con i gialloblù un contratto fino al termine della stagione. Iachini accoglie così un altro uomo d'esperienza per il suo Parma, che chiude così il mercato con un vero colpo a sorpresa.

I numeri di Pandev al Genoa

leggi anche

Genoa, Amiri è ufficiale: prestito con obbligo

Il macedone è in Italia dal 2001, anno in cui l'Inter lo ha preso dal Belasica. Per lui un lungo girovagare, a partire dalle avventure con Spezia e Ancona. Poi le cinque stagioni alla Lazio, prima del ritorno all'Inter con cui, in un anno e mezzo, ha vinto tutto, partecipando anche al 'Triplete' con Mourinho da protagonista. Poi i tre anni al Napoli e la parentesi all'estero, in Turchia, con il Galatasaray. Nel 2015 il ritorno in Italia, al Genoa: sei anni e mezzo per lui in rossoblù, per quella che è stata l'esperienza più lunga della sua carriera. Lascia la squadra ligure dopo 187 partite e 32 gol, lo fa da idolo di una città a cui ha dato tanto. In questo campionato ha giocato 20 partite, non riuscendo mai ad andare in gol. La sua storia d'amore con il Genoa si conclude qui, si apre un'ultima grande sfida con la maglia del Parma.