L'ex centrocampista di Inter e Milan torna a giocare dopo quasi tre anni. Lo farà in patria con la maglia degli Hearts of Oak club di Accra e campione del Ghana in carica. A Muntari è stato offerto un contratto di un anno con opzione per quello successivo. L'ultimo club nel quale ha giocato è stato l'Albacete dal quale si è poi svincolato nell'estate del 2019

L'ultima volta in un campo di calcio era stata con la maglia dell'Albacete, in Spagna, dopo l'ultima parentesi italiana al Pescara, quattro stagioni all'Inter e tre al Milan. Sulley Muntari torna a giocare dopo quasi tre anni. Il centrocampista ghanese, classe 1984, era svincolato dal 2019 e ha accettato la proposta degli Hearts of Oak, la squadra di Accra, tra le più titolate del Ghana e dell'Africa. Il giocatore, già da qualche tempo, aveva deciso di allenarsi con il club che poi ne ha annunciato il tesseramento. I campioni del Ghana in carica hanno proposto al centrocampista un anno di contratto con opzione per quello successivo.

La carriera di Muntari

Muntari vanta una carriera di tutto rispetto: portato in Italia dall'Udinese, con il club friulano ha militato per ben cinque stagioni, dal 2002 al 2007 prima di passare agli inglesi del Portsmouth (all'epoca in Premier League e vincitori della FA Cup). Successivamente è stato ingaggiato dall'Inter dove è rimasto per quattro anni, inframmezzati dall'altra parentesi inglese al Sunderland. Con i nerazzurri ha vinto due scudetti, due supercoppe italiane, la Champions League 2010 e il successivo Mondiale per club. Dopo la parentesi interista è passato al Milan dove è rimasto per tre stagioni. Successivamente ha militato nell'Al Ittihad, nel Pescara, nel Deportivo La Coruna e nell'Albacete, ultima squadra per la quale era sceso in campo. Con la nazionale ghanese, Muntari ha collezionato un secondo posto ai Mondiali U20 in Argentina e il terzo posto in Coppa d'Africa nel 2008. in totale, con la nazionale maggiore del suo Paese, il giocatore è sceso in campo per ben 84 volte segnando 20 reti.