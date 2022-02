Milan, ufficiale il rinnovo di Gabbia fino al 2026

Il Milan annuncia: " Matteo Gabbia ha rinnovato fino al 2026 ". Proseguirà quindi la storia tra il club rossonero e il giovane difensore. Una storia che dura da sempre, visto che Gabbia è nato con i colori rossoneri addosso, lui che è sempre stato tifoso del Milan . E dopo l'annuncio, il difensore ha voluto celebrare l'importante evento. Prima con una storia con un "Grazie", seguito da due cuori (uno rosso e uno nero), dedicato al Milan, e poi con un post con didascalia più lunga: " Orgoglioso e onorato di poter continuare a vestire questa gloriosa maglia . Un grazie speciale alla società per la fiducia, alla mia famiglia, alla mia fidanzata e a tutte le persone che sono al mio fianco in ogni momento. Forza Milan"

I numeri di Gabbia con il Milan

Cresciuto proprio nel settore giovanile rossonero, Matteo Gabbia ha esordito in prima squadra il 24 agosto 2017, nel quarto turno di qualificazioni all'Europa League, contro lo Shkendija Tetovo, all'età di 17 anni. In totale, oggi Gabbia vanta 31 presenze ufficiali. A queste, se ne aggiungeranno sicuramente altre, ora che è certo di poter proseguire con la maglia del club del suo cuore per altri quattro anni e mezzo.