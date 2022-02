Serie A

Archiviata la pausa, riepiloghiamo il calendario che aspetta le principali candidate al 4° posto da qui alla prossima sosta per le Nazionali (in programma nel weekend del 27 marzo): non abbiamo messo tra le contendenti Napoli e Milan che, in virtù della distanza, sono più vicini al 1° posto che non al 5° (-4 contro +7). Solo due giornate non prevedono scontri diretti per almeno due tra Atalanta, Juve, Roma, Lazio e Fiorentina. Tutte, inoltre, saranno impegnate nelle coppe (tranne la Viola in Europa)