Il ds sardo Capozucca racconta un retroscena sul mancato passaggio in bianconero del centrocampista uruguaiano: "Non era convinto di andare in prestito con diritto di riscatto. Quest'anno non è certo colpa del Cagliari se lui non è finito alla Juventus. Rimpianti di mercato? Scamacca e Pobega"

Il trasferimento di Nahitan Nandez dal Cagliari alla Juventus è stato tra le operazioni mancate del calciomercato di gennaio. A raccontare i retroscena della trattativa è il direttore sportivo del Cagliari, Stefano Capozucca: "Nahitan è uno dei giocatori più forti del Cagliari: ha carattere, è ambizioso e credo che abbia voglia di giocare nelle coppe europee - sottolinea in un'intervista concessa a L'Unione Sarda - ma i matrimoni si fanno in due: è sempre mancata la scintilla per approdare in un top club. Lo stesso Nandez non era convinto di andare in prestito con diritto di riscatto: diceva di non volersi sentire sotto esame. Quest'anno non è certo colpa del Cagliari se lui non è finito alla Juventus". Obbligo di riscatto o permanenza in rossoblù: queste le condizioni poste da Nandez. Che almeno fino a fine stagione giocherà con il Cagliari: "Ora è felicissimo di stare qui da noi, apprezziamo molto questo atteggiamento - assicura Capozucca - la Roma non ci ha mai chiesto il giocatore, il Napoli non è in grado di prenderlo".