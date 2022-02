Il direttore tecnico rossonero parla del futuro dello svedese, in scadenza a giugno: "Zlatan sarà sempre una risorsa. Se non sarà in grado di andare avanti, sarà lui stesso a dire smetto"

Assente nel derby, per Zlatan Ibrahimovic a breve inizierà un'altra partita lontano dal campo, quella sul futuro. Il contratto dello svedese con il Milan, infatti, scadrà il 30 giugno ma c'è già un "discorso aperto per il rinnovo". A svelarlo è stato il direttore dell'area tecnica rossonera Paolo Maldini: "Ibra sa e non finge sulla sua situazione e quello che potrebbe essere l’accordo col Milan - ammette - Se non sarà in grado di andare avanti, sarà lui stesso a dire smetto. Lui al momento vuole continuare. Zlatan non sarà mai un peso per questa squadra, ma sempre una risorsa. Abbiamo un rapporto stupendo".