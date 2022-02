Cristian Romero sarà a lungo un giocatore del Tottenham, parola di Antonio Conte. Arrivato in estate dall'Atalanta per una cifra che - bonus compresi - si aggira intorno ai 55 milioni di euro, l'argentino è stato infatti prelevato in dagli Spurs in prestito con obbligo di riscatto e non con una semplice opzione d'acquisto, come inizialmente filtrato in Inghilterra. A confermarlo è stato proprio l'allenatore italiano: "Romero è in prestito ma abbiamo l'obbligo di riscatto - ha detto Conte -, quindi lo abbiamo comprato. Io penso che sia perfetto per questo campionato. Se un calciatore è in grado di giocare in Premier League, può giocare in tutti i campionati del mondo. Quando sei altrove ti chiedi sempre se puoi giocare in Premier League, ma quando ti dimostri valido per giocare qui puoi andare ovunque. L'intensità, la qualità, la fisicità che c'è in Premier non si trova da nessuna altra parte. Cristian è forte fisicamente, ha ottimi tempi di anticipo e una buona personalità. Sa impostare e, nonostante sia giovane, ha una buona esperienza. Ha di sicuro ampi margini di miglioramento, ma è forte e mi piace molto: ha dimostrato di essere pronto e questo campionato è perfetto per lui".