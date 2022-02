Sono ore decisive per il futuro di Marcelo Brozovic . Il centrocampista croato sta per firmare il nuovo contratto che lo legherà all'Inter fino al 2026 . Il classe 1992 era in scadenza al termine della stagione, ma prolungherà di altri quattro anni il suo rapporto con la società nerazzurra. Una notizia importante per il presente e per il futuro del club. Brozovic, ormai da anni, è un punto fermo dell'Inter, che ha deciso di blindarlo con un contratto da 6 milioni di euro a stagione. Il tutto all'indomani di una pesante sconfitta come quella subita a San Siro contro il Sassuolo, in cui ha pesato proprio l'assenza del croato per squalifica. Nelle prossime ore arriverà la firma sul contratto di Marcelo Brozovic e, di conseguenza, l'ufficialità della sua permanenza all'Inter fino al 2026.

I numeri di Brozovic

approfondimento

Ombre a San Siro: dentro la mini-crisi dell'Inter

Fondamentale, come detto, la presenza del croato nell'Inter, in pochi mesi è diventato un punto fermo anche della squadra di Simone Inzaghi. L'ex allenatore della Lazio, infatti, ruota tutti gli uomini a sua disposizione, l'unico intoccabile è proprio Marcelo Brozovic. Contro il Sassuolo, il centrocampista ha saltato la prima partita del suo campionato, in precedenza era stato utilizzato da titolare in tutte le altre 24 partite. Stesso discorso anche in Champions League, in cui ha giocato tutte le 7 gare disputate fin qui segnando anche un gol contro lo Sheriff, l'unico fin qui in stagione. Discorso valido anche per Supercoppa Italiana e Coppa Italia, dove ha saltato solo una partita (sempre per squalifica) contro l'Empoli. Fin qui 33 presenze totali in stagione, con un gol, due assist e un trofeo. Brozovic ha vinto due titoli con l'Inter: oltre alla Supercoppa Italiana di quest'anno, c'è anche lo scudetto dell'anno scorso.