Il futuro di Franck Kessié è uno dei temi che tiene banco in casa Milan. Il centrocampista ivoriano è in scadenza di contratto con i rossoneri e le parti non hanno ancora l'accordo per il rinnovo. Una situazione di stallo che va avanti da tempo, con il Barcellona alla finestra pronto a cogliere l'opportunità. "L'interesse del Barcellona per Kessie? È normale, il giocatore è a scadenza e non abbiamo ancora un accordo. La linea è quella dettata dal club, da questa non ci scostiamo assolutamente" spiega il direttore dell'area tecnica del Milan Paolo Maldini a Mediaset prima della semifinale di Coppa Italia contro l'Inter.