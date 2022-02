L'attaccante svedese è stato celebrato da 11 artisti con altrettante opere d'arte digitali. In occasione della presentazione, Ibrahimovic ha promesso: "Non mollo finché non vinco trofei con il Milan". Intanto prosegue il recupero: non ci srà nel derby di Coppa Italia, l'obiettivo resta la sfida scudetto contro il Napoli

Undici artisti milanesi hanno reso omaggio a Zlatan Ibrahimovic con altrettante opere d'arte digitali. E la presentazione di queste opere, ispirate da alcune frasi del libro dello svedese "Adrenalina - My untold stories", è stata l'occasione per l'attaccante per parlare anche del suo futuro: "Mi spiace che in questo momento non riesco a giocare, questo mi dà tanto dolore, soprattutto ora che la squadra sta andando bene. Voglio esserci e aiutare la squadra, da quando sono arrivato qua stiamo facendo grandi cose e ora manca solo una cosa: vincere trofei. Stiamo lottando e stiamo lavorando per questo, io non mollo fin quando non vinco con questa squadra".