Arturo Vidal ha parlato a TNT Sports Chile del suo presente all’ Inter , ma soprattutto dei suoi obiettivi per il futuro che potrebbe essere in Brasile, con precisione al Flamengo : "È un club che mi piace molto. Conservo una maglia che mi ha regalato il presidente, riempendomi il cuore. Il mio sogno è giocare lì , non lo nego. Non so se avverrà adesso o in futuro, ma il mio obiettivo è chiaro: voglio vincere tutto con il Flamengo, in particolare la Libertadores che è come la Champions League in Europa. Se andrò lì è perché voglio continuare a essere un giocatore importante".

"La cresta ossigenata è per farmi notare da Inzaghi"

approfondimento

Inter, dopo il derby è tornato il mal d'inverno

Non solo futuro, Vidal ha parlato anche della sua attuale esperienza all’Inter: "Ho deciso di fare la cresta ossigenata per cambiare un po’ e per farmi notare di più da Inzaghi. Magari mi vede di più in allenamento, visto che ho giocato poche partite. La cosa importante è comunque che tutti mi abbiano visto giocare contro il Liverpool, quello non me lo toglie nessuno". Infine anche una battuta sul compagno di club e nazionale, oltre che amico, Alexis Sanchez: "Lo vedo in forma e felice. Per lui vale lo stesso discorso mio: un giocatore con quel talento deve giocare, per questo ha passato particolari momenti personali. È difficile vederlo in panchina visto quanto ha dimostrato in campo quando ha giocato, ma sono scelte tecniche sulle quali non mi intrometto".