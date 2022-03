Djimsiti rinnova fino al 2026: l'annuncio

Berat Djimsiti ha annunciato di aver prolungato il suo contratto con l’ Atalanta . Il difensore, nato in Svizzera ma di nazionalità albanese, ha rinnovato fino al 2026. Per Gasperini è diventato una pedina fondamentale della difesa, dando il suo contributo anche in zona realizzativa. Infatti con una sua doppietta i nerazzurri hanno vinto in rimonta l’andata dei playoff di Europa League contro l’Olympiacos. Sono 33 le presenze in tutte le competizioni per il 29enne in questa stagione, con appena cinque partite saltate per infortunio.

La carriera di Berat Djimsiti

Cresciuto nel settore giovanile dello Zurigo, arriva in prima squadra nel 2012. Con gli svizzeri vince due Swisscom Cup, coppa nazionale che mancava al club da quasi 10 anni. Arriva all’Atalanta nel 2016 sotto la guida di Reja ed esordisce in Serie A contro il Napoli di Higuain. Dal 2016 al 2018 viene girato in prestito prima all’Avellino in B, poi al Benevento neopromosso in A. In entrambe le esperienze ha offerto sempre buone prestazioni che convincono Gasperini a richiamarlo. Dal suo esordio con i nerazzurri la squadra è cambiata parecchio: se al suo arrivo si lottava per non retrocedere, quando torna gioca subito i preliminari di Europa League. Da lì grandi piazzamenti in campionato fino ai quarti di Champions League. In tutte le competizioni, Djimsiti con l’Atalanta ha racimolato 152 presenze, impreziosite da sei gol e sei assist.