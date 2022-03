L'ivoriano lascerà il Milan a parametro zero: contratto da 7 milioni all'anno (bonus compresi) per quattro stagioni. Il giocatore ha già firmato e svolto le visite mediche a Lugano

Franck Kessie sarà un nuovo giocatore del Barcellona. È fatta per il trasferimento in Spagna del centrocampista ivoriano, in scadenza di contratto con il Milan. Da tempo il giocatore aveva raggiunto l'accordo con i blaugrana e nei giorni scorsi c'è stata un'accelerata concreta. Kessié ha svolto le visite mediche a Lugano, in Svizzera, e ha firmato il contratto che lo legherà al Barcellona. Accordo di quattro anni da sette milioni di euro a stagione compresi dei bonus facili da raggiungere.