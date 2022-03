1/13 ©Getty

L'ESTATE DEL 2017 - Solo pochi mesi prima era diventato ufficiale lo storico passaggio di proprietà: dall'epopea Berlusconi alla cordata cinese capeggiata da Yonghong Li. In panchina c'è Vincenzo Montella, aeroplanino per spiccare il volo. La stagione precedente (2016-17) i rossoneri erano tornati ad alzare un trofeo (la Supercoppa di Doha contro la Juve) dopo anni di astinenza. Arriva l'estate e arriva una super campagna acquisti, direttori d'orchestra l'ad Marco Fassone e il ds Massimiliano Mirabelli. Plasmarono un Milan che oggi non c'è più.