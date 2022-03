Brozovic: "Mai voluto parlare con altre squadre"

Il centrocampista nerazzurro dopo il rinnovo del contratto: "Non ho mai voluto parlare con nessun'altra squadra. È un accordo che ho fortemente voluto". E sul finale di stagione: "Daremo tutto per vincere lo scudetto e la Coppa Italia"

"Sono davvero molto contento di aver prolungato il mio contratto con l'Inter. Volevo fortemente questo rinnovo e la società lo sapeva. Non ho mai voluto parlare con nessun'altra squadra per rispetto dell'Inter e dei suoi tifosi". Sono queste le prime parole di Marcelo Brozovic riportate dal sito dell' Inter dopo il rinnovo. Il centrocampista classe 1992 ha prolungato il suo contratto fino al 30 giugno 2026 e guadagnerà 6 milioni più bonus a stagione . Un rinnovo voluto da entrambe le parti, vista la centralità e l'importanza del croato nel progetto interista: nelle ultime tre partite giocate senza Brozovic , l'Inter ha infatti ottenuto due pareggi (entrambi per 1-1 contro Fiorentina e Torino) e una sconfitta a San Siro contro il Sassuolo (0-2).

Hai visto la crescita di questa squadra negli ultimi anni: quanto sei orgoglioso di far parte di questo gruppo?

"Sono molto orgoglioso di far parte di questo gruppo e di questo Club che ha una grande storia. È sempre stato un onore e un privilegio giocare per l’Inter. Ho sempre rispettato e amato questo Club e questo sarà per sempre. Mi trovo molto bene con l’allenatore e i miei compagni, e sono contento di difendere ancora a lungo questi colori e far parte di questo progetto"

L'anno scorso lo scudetto, quest'anno la Supercoppa e il rinnovo, quanta voglia c’è di raggiungere nuovi traguardi?

"Siamo determinati a cercare di raggiungere nuovi traguardi importanti, tutti insieme. Giochiamo sempre per vincere e questo è il nostro unico obiettivo. Sono sicuro di una cosa: daremo tutto quello che abbiamo per vincere lo Scudetto e la Coppa Italia. Lavoreremo ogni giorno ancora di più, perché solo attraverso il lavoro, la fatica, la determinazione in allenamento si possono raggiungere certi traguardi"

Sei uno degli idoli dei tifosi nerazzurri, che in questo periodo chiedevano a gran voce notizie sul tuo rinnovo. Ti aspettavi tutto questo affetto?

"Sì, perché ho un grande rapporto con i tifosi dell’Inter che mi hanno sempre voluto bene. Non vedo l’ora di rientrare in campo e tornare a gioire con loro".