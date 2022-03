Il derby visto tutto dalla panchina, le voci sul futuro. Quale sarà quello di Nicolò Zaniolo? Da poco centenario con la Roma: 102 partite in giallorosso. Non 103 visto che l'ultima, il derby vinto trionfalmente contro la Lazio per 3-0 in un tempo, lui l'ha osservato da lontano. E quindi ritorna il tema sul suo futuro, visto che nessuno ha mai messo una parola definitiva a quanto potrebbe accadere . Partiamo dal contratto: la durata è fino al 2024, e su questo aspetto la Roma è tutelata. Quindi dipenderà tutto dalla volontà dei Friedkin: saranno loro a decidere se mettere le mani in tasca e finanziare direttamente il mercato. Oppure se farlo attraverso una cessione eccellente.

Il punto

In questo senso, la cessione eccellente potrebbe essere proprio la sua. Lui, arrivato per poco (dall'Inter nel 2018) e che invece potrebbe essere rivenduto a tantissimo. Va però anche ribadito come la Roma, eventualmente, non abbia nessuna intenzione di scendere sotto un certo tipo di prezzo. Nel frattempo il suo procuratore Claudio Vigorelli, parlando durante l'evento Football Conference a Tuttomercatoweb.com, ha detto: "Quello che sarà il futuro lo vedremo con calma". Dunque neanche il procuratore ha dato una sentenza definitiva. Ma la chiave di lettura è questa: dipenderà dalla volontà dei Friedkin. Nessun dubbio, invece, sull'aspetto e sul valore del giocatore, anche in un periodo non di grande forma come ha confermato la panchina con la Lazio.