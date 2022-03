Wladimiro Falcone, per quasi 3 mesi, è stato il portiere titolare della Sampdoria. Nell'ultima gara contro il Venezia, Giampaolo ha rilanciato Emil Audero, riportando in panchina il classe 1995 ex Cosenza. Falcone, però, è stato comunque premiato con il rinnovo di contratto, a coronamento di questi mesi positivi che l'hanno visto protagonista in campo. Il portiere ha infatti firmato il prolungamento con la società blucerchiata fino al 2025. Altri tre anni di contratto, quindi, per Falcone, che proseguirà la sua esperienza alla Sampdoria. Per lui, in questa stagione, 12 presenze totali: 10 nel campionato di Serie A e 2 in Coppa Italia.