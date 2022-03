Il presidente blaugrana parla al Mundo Deportivo delle strategie di mercato per l'estate: "Se parlo di un giocatore e voglio ingaggiarlo, non faccio altro che aumentare il prezzo. La priorità è la squadra". E su Mbappè: "Non perderemo la testa"

No a operazioni che possano mettere a rischio il club. È la linea dettata dal presidente del Barcellona Joan Laporta in vista del mercato estivo. Il numero uno blaugrana, intervistato dal Mundo Deportivo, ha parlato di Haaland e non solo: "Non parlerò di giocatori nello specifico - spiega - ma posso dirvi che non effettueremo nessuna operazione che metta a rischio il club. È stata una massima che abbiamo seguito da quando sono tornato presidente, ci è capitato in varie circostanze e continueremo con questa filosofia e questo criterio. La maggior parte dei giocatori vuole venire al Barça, gli piace il club, la squadra, la nostra filosofia, il nostro modo di lavorare, di intendere il calcio. Questo è un bene". Il presidente blaugrana ha risposto anche a una domanda sulla possibile intromissione nella trattativa tra Mbappé e il Real Madrid: "Non perderemo la testa; dopo uno 0-4, che Mbappé sia accostato al Barcellona fa parte solo dello show-business del calcio, non ho niente da dire a riguardo".