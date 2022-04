Dal Brasile arriva una notizia che potrebbe rivelarsi una bomba di mercato. La nazionale verde-oro starebbe pensando a Pep Guardiola come nuovo ct della nazionale per il dopo Tite fissato alla fine dei prossimi mondiali del Qatar. Pronto un contratto di 4 anni a 12 milioni a stagione per l'attuale allenatore del Manchester City

Una notizia che arriva dal Brasile ma che rimbalza con forza anche dalla Spagna. Secondo Globo Esporte Pep Guardiola sarebbe l'uomo scelto dalla federazione brasiliana per il ruolo di commissario tecnico della Selecao dopo i Mondiali del Qatar di fine anno. Il divorzio con Tite , l'attuale ct, è stato già definito da tempo a prescindere dall'esito di Qatar 2022 , e il nuovo numero uno del calcio brasiliano Ednaldo Rodrigues avrebbe da alcune settimane avviato una trattativa con alcune persone vicine a Guardiola per proporgli la prestigiosa panchina della Nazionale brasiliana

Nodo ingaggio e volontà di Guardiola

L'operazione è affascinante ma complicata anzitutto per l'aspetto economico. Secondo il quotidiano spagnolo Marca la federazione brasiliana sarebbe disposta a far firmare a Guardiola un contratto di 4 anni, fino al Mondiale del 2026, a 12 milioni di ingaggio stagionali. Attualmente l'allenatore del City ne percepisce oltre 20 a stagione. Restano poi da capire le intenzioni dello stasso Guardiola che in un'intervista rilasciata all'inizio di questa stagione aveva parlato della volontà di chiudere il suo contratto con il Manchester City, che scade nel 2023, per poi dedicarsi ad una Nazionale e alla domanda su un possibile incarico da parte del Brasile aveva risposto: "Il Brasile ha molti bravi allenatori brasiliani che dovrebbero allenare la nazionale. Mi piacerebbe allenarlo ma non credo accadrà"