Il direttore sportivo del Psg fa il punto sul mercato a Sky Sport: "Mbappé è il migliore giocatore al mondo. Sta riflettendo, è il pupillo di tutti e sa che lo vogliamo qui. Portieri? Situazione chiara dall'inizio, prenderemo una decisione quando verrà il momento"

È una festa a metà quella del Paris Saint Germain per la vittoria del decimo campionato in Francia. Da una parte la protesta del tifo organizzato, che ha abbandonato il Parco dei Principi prima del fischio finale e ha festeggiato fuori lo stadio, dall'altra il calciomercato che tiene banco. Il tema principale resta il futuro di Kylian Mbappé, in scadenza di contratto a giugno e corteggiato da tempo dal Real Madrid. "A Madrid sono un po' troppo sicuri - spiega il direttore sportivo del Psg Leonardo a Sky Sport - Quando Kylian dice che non ha ancora deciso io gli credo. Abbiamo un rapporto diretto, lui sta verificando tutto per prendere la decisione migliore". Il Paris spinge per il rinnovo di contratto del francese: "Lui sa che lo vogliamo qui ed è il pupillo di tutti - aggiunge Leonardo - Oggi è il migliore giocatore al mondo. Prenderà la sua decisione insieme a noi, il rapporto è molto buono".

"Gigio-Navas? Non avremo problemi a prendere una decisione" leggi anche Navas: "Donnarumma? Le cose dovranno cambiare" Un'altra grana che Leonardo deve risolvere riguarda i portieri. Nei giorni scorsi, infatti, Keylor Navas ha espresso il suo malessere per il dualismo con Donnarumma, sottolineando la sua voglia di giocare sempre: "La situazione è chiara dall'inizio - ammette Leonardo - Avevamo un portiere che stava facendo benissimo come Navas ed eravamo molto contenti. Donnarumma è diventato uno dei portieri più forti al mondo, era un'operazione da fare nonostante la presenza di Navas. Poi vanno gestiti e abbiamo cercato di dare ritmo e continuità a entrambi. Loro sanno tutto chiaramente: quando verrà il momento, non avremo problemi a prendere una decisione. Se ce ne sarà una buona per tutti la consideremo".