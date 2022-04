Tutta la stagione, in casa Paris Saint-Germain, è stata segnata dal dualismo tra Gigio Donnarumma e Keylor Navas. Due portieri di livello a contendersi una maglia da titolare, con un continuo avvicendamento tra campionato e coppe. L'ex Real Madrid è in vantaggio nel conteggio delle presenze in Ligue 1: 18 contro le 15 dell'italiano. Donnarumma, invece, ne ha giocate 5 in Champions League (3 presenze per Navas), comprese le due contro il Real Madrid. Una situazione che sembra scontentare un po' tutti, e la conferma arriva dallo stesso Navas al termine della gara vinta dal PSG contro l'Angers: "È necessario considerare molte cose. Ho un buon rapporto con Donnarumma, ma voglio sempre giocare, voglio stare in campo in tutte le partite. E alla fine, una situazione come quella di quest'anno, non posso pensare di viverla ancora". Parole pacate ma decise dal portiere della Costa Rica, che sembrano anticipare un chiarimento definitivo a fine stagione.