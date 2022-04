Juve, l'attacco fatica ma non sarà rivoluzionato sul mercato

Kean via come Dybala?

Un altro aspetto singolare è che i due attaccanti in gol sono Dybala che non giocherà più nella Juve e Kean reduce da una stagione anonima e anche lui tutt'altro che certo di restare. Se arrivasse un'offerta, dall'estero in particolare potrebbe arrivare, la Juventus non lo tratterrebbe. A questi due si aggiunge Morata. Senza il riscatto fissato con l'Atlético Madrid, a meno di uno sconto importante, anche per lui il futuro sarebbe lontano da Torino. Questo implicherebbe un mercato complicato oltre che oneroso, per questo la Juventus sta lavorando per riuscire almeno a trattenere lo spagnolo che ha dimostrato di essere molto utile all'idea di gioco di Allegri in quella posizione alla Mandzukic.