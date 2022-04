Victor Osimhen da trattenere, godersi, far diventare ancor più un crac. Ma anche Victor Osimhen da vendere, se capita. Al prezzo giusto, però. Perché quando il monte ingaggi va tagliato - ed è un momento di crisi per tutti - non ci sono incedibili. Neppure Osimhen. Valore tecnico enorme, soprattutto in prospettiva; valore di mercato per il Napoli mai sotto i cento milioni. Soldi che potrebbero arrivare dalla Premier, dai soliti club (Newcastle, Arsenal, Manchester United), quelli che cercano un centravanti così e possono spendere.