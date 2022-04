La situazione di Pochettino

Pochettino, che si pensava fosse in corsa per il Manchester United prima che Erik ten Hag fosse scelto, ha aggiunto: "È così che mi sento oggi. Questo è quello che posso dire oggi. Non posso dire nient'altro. È così che mi sento in questo momento. Questo è il calcio e non sappiamo mai cosa potrebbe succedere. Ma devo rispondere alla domanda in base a come mi sento oggi. Ed è quello che ho fatto". Pochettino ha poi rivelato che non ci sono stati colloqui formali sul suo futuro con la dirigenza del Psg. "Non ci sono stati colloqui concreti, al di là di ciò che è normale in termini di piani e di ciò che abbiamo fatto finora", ha affermato. "Abbiamo una relazione naturale. Comunichiamo a seconda delle circostanze del momento, ma il rapporto e la comunicazione sono buoni. Continuiamo a lavorare sodo, non solo pensando al presente, ma anche con la responsabilità in questo lavoro che è pensare al futuro. Quindi è quello che stiamo facendo".