Conte: "Psg? Fake news per crearci problemi"

In conferenza stampa l'allenatore degli Spurs parla delle voci di un possibile passaggio sulla panchina del Psg nella prossima stagione, rivolgendosi ai tifosi: "Non ascoltatele. Siamo concentrati su un obiettivo importante, poi a fine stagione parlerò con il club per trovare la migliore soluzione"

Antonio Conte bolla come 'fake news' le voci che lo darebbero in partenza da Londra per trasferirsi nella prossima stagione a Parigi, sulla panchina del Psg. Nella conferenza stampa all'antivigilia del match di Premier col Leicester, l'allenatore del Tottenham si è rivolto direttamente ai tifosi: "Non ascoltate le fake news. C'è chi vuole creare problemi all'ambiente ma noi dobbiamo essere concentrati su un obiettivo importante. Abbiamo una grande chance di ottenere un posto in Champions. Ci sono ancora cinque partite importanti poi a fine stagione, in privato, parlerò col club e troveremo la soluzione migliore".

"Ovviamente penso che sia positivo che altri club apprezzino il mio lavoro - ha proseguito Conte -, ma la verità è che non mi piace quando le persone cercano di inventare notizie, solo per parlare, solo per creare problemi. Questo non è giusto, non è giusto per i club coinvolti o per i miei giocatori. Anche perché sento che siamo davvero concentrati su queste cinque prossime partite e sul risultato. Serve rispetto per tutti coloro che sono coinvolti e non bisogna inventare notizie false e dire bugie". Il Tottenham è quinto in classifica, a -2 dall'Arsenal, sua unica vera rivale per l'ultimo pass disponibile per la Champions.