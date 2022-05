Dopo un periodo negativo, Lautaro Martinez si è ripreso l'Inter tornando al gol e vuole vincere ancora in nerazzurro, adesso e in futuro. Lo conferma il suo agente, Alejandro Camaño, che - in un'intervista al programma argentino ¿Cómo te va? - fa chiarezza sulla situazione del suo assistito: "Spesso si parla di un possibile trasferimento, ma lui è felice all'Inter, vuole dare altre gioie al popolo nerazzurro, non stiamo aspettando un trasferimento. La città è meravigliosa, noi pensiamo all'Inter e stiamo lavorando per arrivare al meglio al Mondiale". Quattro stagioni all'Inter, tutte in crescendo dal punto di vista realizzativo e delle prestazioni: "Lautaro sta crescendo come calciatore, non dimentichiamo che ha ancora 24 anni. Si sta già affermando come uno dei migliori attaccanti del panorama internazionale - spiega Alejandro Camaño - Sta venendo fuori una nuova generazioni di attaccanti di cui Lautaro fa parte, considerando anche che gli attaccanti sopra i 35 anni iniziano ad essere in una fase discendente della carriera".