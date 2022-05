I nerazzurri di Inzaghi si giocano tutto in 4 partite, tra la finale di Coppa Italia contro la Juventus e le tre partite per la volata Scudetto contro il Milan. Dopo il 22 maggio, data di fine campionato e sempre cara ai tifosi nerazzurri (arrivò la Champions 2010 ndr), si inizierà a parlare dei rinnovi di contratto. I primi della lista sono il capitano Handanovic, che ha una proposta annuale, e Perisic, il migliore di questa stagione dell’Inter. Per lui si parla di due anni di contratto