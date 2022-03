Marcelo Brozovic e l' Inter , la storia continua. L'accordo era nell'aria già da tempo, adesso è arrivata anche l'ufficialità: il centrocampista croato, il cui contratto con la società nerazzurra era in scadenza il prossimo 30 giugno, ha rinnovato il suo accordo con il club della famiglia Zhang fino al 2026 . Il classe '92, imprescindibile per il gioco dell'Inter, percepirà 6 milioni più bonus a stagione per i prossimi quattro anni.

La storia di Brozovic all'Inter

Un rinnovo importantissimo quello del centrocampista croato, giocatore fondamentale per l'Inter del presente ma anche del futuro. Arrivato in nerazzurro nel gennaio del 2015 dalla Dinamo Zagabria, con il tempo è diventato un tassello imprescindibile per il gioco dei nerazzurri. Soprattutto dopo il 2018 per merito dell'allora allenatore dell'Inter Luciano Spalletti, che nel mercato di gennaio si oppose alla sua cessione al Siviglia, club con il quale il giocatore e il club avevano un accordo pressoché totale. Da quel momento, nel ruolo di regista, Brozovic ha sempre avuto un rendimento altissimo, rivelandosi determinante nell'Inter di Conte prima e Inzaghi poi. Esemplificativi i risultati in campionato in questa stagione: quando è mancato il croato, i nerazzurri non hanno mai vinto. In totale con la maglia dell'Inter 'Epic' ha collezionato 279 presenze, segnando 26 gol e vincendo uno scudetto e una Supercoppa italiana. Ora proverà a scrivere nuove pagine di storia: il suo futuro, almeno fino al 2026, sarà ancora a tinte nerazzurre.