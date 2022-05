1/22 ©LaPresse

METODOLOGIA



Lo studio del CIES analizza le migrazioni dei giocatori attualmente all'estero, report che coinvolge 80 Federazioni in 135 campionati in tutto il mondo. In particolare l’osservatorio calcistico traccia un bilancio dal 2017 ad oggi (dati al 1 maggio 2022) e i principali flussi migratori, grazie allo speciale "Atlante delle migrazioni" sviluppato sempre dal CIES