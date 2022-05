Il difensore cileno ha prolungato il contratto con il club rossoblù fino al 30 giugno 2023. In questa stagione è stato impiegato per 32 volte in Serie A e una volta in Coppa Italia

Continuerà ancora al Bologna la carriera di Gary Medel . La società rossoblù ha infatti annunciato di aver trovato l’accordo per rinnovare per un’altra stagione il contratto con il difensore cileno classe 1987: "Il Bologna Fc 1909 comunica di aver raggiunto l’accordo con il difensore Gary Medel per il prolungamento del contratto fino al 30 giugno 2023" , si legge nella nota. Il Bologna dunque ha già iniziato a programmare la prossima stagione e ha deciso di puntare sull’esperienza e la duttilità di Medel anche in vista del prossimo campionato.

I numeri di Medel in stagione

Un passato da centrocampista, Gary Medel negli ultimi anni della sua carriera ha arretrato il suo raggio d’azione agendo da difensore centrale. Al Bologna dall’estate del 2019, il cileno – che in Italia ha indossato anche la maglia dell’Inter in 109 occasioni – ha totalizzato in questa stagione 32 presenze in campionato (impreziosite da un assist vincente) e una in Coppa Italia.