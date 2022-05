L'allenatore rossoblù ha commentato la sconfitta per 4-3 contro il Venezia di Soncin: "Il gol dell'1-0 non si prende neanche quando giocano scapoli e ammogliati. La decisione di Marinelli sul rigore non la condivido, a fine partita è andato subito negli spogliatoi come se avesse la coscienza sporca. Applausi dei tifosi del Venezia? Hanno dimostrato signorilità, li ringrazio molto"

Dopo esser stato dimesso lo scorso 2 maggio dall'ospedale, Sinisa Mihajlovic è tornato a sedere sulla panchina del Bologna. Il ritorno dell'allenatore serbo, però, ha avuto un retrogusto amaro vista la sconfitta della sua squadra per 4-3 contro il Venezia di Soncin. "Siamo partiti malissimo, siamo entrati in campo poco cattivi e poco concentrati - ha commentato Miha al termine del match. Il primo gol che abbiamo subito non si prende neanche quando giocano scapoli e ammogliati".

A inizio secondo tempo la curva sud del "Penzo", quella riservata ai tifosi di casa, ha intonato il coro "Sinisa, Sinisa", al quale Mihajlovic ha risposto alzando le mani e ringranziando mentre tutto lo stadio applaudiva: "È stato un momento molto particolare e inaspettato, ringrazio i tifosi del Venezia perché non è roba da tutti i giorni che una tifoseria avversaria faccia i cori per l'allenatore dell’altra squadra. Li ringrazio molto perché hanno dimostrato signorilità". Nonostante l'iniziale doppo svantaggio i rossoblù erano riusciti a ribaltare il risultato: "Siamo passati da 2-0 a 3-2 e avavmo la partita in mano fino a quando l'arbitro non ha assegnato quel calcio di rigore. Devo dire che Marinelli ha arbitrato bene per tutta la partita, ma quell'episodio non mi convince per niente. Credo che fosse un mezzo fallo e non condivido la sua decisione, tant'è che è stato anche richiamato a rivedere il contatto, quindi evidentemente anche in sala Var c'era qualcuno che non era convinto".