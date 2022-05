L'allenatore granata in conferenza stampa: "Non ho segnali da Belotti, nei prossimi giorni si saprà tutto. Su Pellegri e Brekalo non abbiamo ancora deciso". Sulla formazione di domani: "Bremer non giocherà le prossime due partite per un problema alla caviglia. Ha stretto i denti come Singo"

"Non ho ricevuto segnali per Belotti, ma nei prossimi giorni si saprà tutto". A parlare è Ivan Juric in conferenza stampa prima della sfida contro il Verona. "Sul riscatto di Pellegri non abbiamo ancora deciso, così come per Brekalo, che ha fatto un periodo positivo e uno meno. Dovrete chiedere a Vagnati, ancora è presto per fare previsioni per il futuro". Dopo il punto sul calciomercato, l'allenatore del Torino si è soffermato sul ritorno a Verona: "A Verona ho vissuto due anni molti intensi, ho messo tantissimo cuore in tante situazioni e arrivi a un punto in cui magari senti il bisogno di cambiare - ha dichiarato Juric - Anche quest’anno sono contento di come giocano, poi Tudor ha fatto un lavoro meraviglioso. Tornando indietro sono contento di quello che è stato fatto, qua c'è un modo diverso di lavorare, ma sono felice di essere al Torino, ci sono situazioni diverse a cui mi devo adattare".