Intervenuto ai microfoni di Radio Deejay, il presidente del Torino, Urbano Cairo, ha parlato delle due questioni di mercato che tengono banco in casa granata. La prima riguarda il futuro di Andrea Belotti, in scadenza a giugno: "Vediamo cosa succede", ha esordito Cairo. "Vagnati e il suo procuratore stanno parlando e anche Juric è intervenuto: vediamo se riusciremo a trovare una soluzione", poi ha aggiunto: "Essendo Belotti un ragazzo perbene, sarei stupito se dopo sette anni al Toro, da capitano, e dopo aver fatto 100 gol, non avesse voglia di restare. Dopodiché, il fatto è che non siamo ancora arrivati a un accordo".