L'argentino rappresenta il profilo adatto: un esterno mancino che porterebbe esperienza internazionale a un gruppo giovane in cerca di riscatto dopo una stagione chiusa senza trofei. La Juventus mette sul tavolo un contratto biennale per Angel Di Maria, con la possibilità di usufruire anche del decreto crescita. Per l'ex Real Madrid sarebbe pronto un ingaggio in linea con lo stipendio dei top player bianconeri. L'argentino, come ammesso pubblicamente, vorrebbe giocare un'altra stagione in Europa prima di tornare in Argentina: "La mia idea è quella, per arrivare al Mondiale nel migliore dei modi, se verrò convocato. Non so se il Psg vuole che resti. In caso contrario, vedrò la possibilità di qualche squadra in Europa", aveva dichiarato qualche giorno fa alla trasmissione "Todo Pasa" della radio di Buenos Aires "Urbana Play".