Sul post Instagram del club bianconero, che ha svelato la nuova maglia "Home" per la prossima stagione, Angel Di Maria ha messo un "like" che ha fatto impazzire i tifosi. L'attaccante argentino, infatti, è in scadenza con il Psg e la Juve sta portando avanti i contatti con l'entourage per farlo giocare all'Allianz Stadium la prossima stagione: l'indizio social è una conferma del buon esito delle trattative?

La Juventus questo venerdì mattina ha svelato la nuova maglia "Home" per la prossima stagione, pubblicando foto e video su tutti i suoi canali social. E tra le reazioni ce n'è una che ha sta facendo sognare i tifosi bianconeri: è quella di Angel Di Maria , che ha messo un like sul post Instagram della Juve che presentava la nuova divisa. Un indizio in più dopo le notizie degli ultimi giorni che lo vedono come obiettivo del mercato bianconero per la prossima stagione.

Juve-Di Maria: il punto

L'attaccante argentino è in scadenza di contratto con il Paris Saint-Germain e, salvo colpi di scena degli ultimi giorni, non rinnoverà. Come lo stesso Di Maria ha detto in un'intervista rilasciata a una radio argentina nei giorni scorsi, il suo desiderio sarebbe quello di rimanere un altro anno in Europa per preparare il Mondiale in Qatar, prima di tornare in Argentina e chiudere la sua carriera lì dov'era iniziata. La Juventus, che cerca un attaccante esterno per il 4-3-3 su cui vuole lavorare Allegri la prossima stagione, ha sondato proprio Di Maria. Dei contatti ci sono già stati e la trattativa prosegue: il 'Fideo' potrebbe accettare un contratto annuale con la Juve.