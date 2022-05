2/36 ©LaPresse

Dopo la conferenza, Ursino ha salutato i tifosi del Crotone attraverso questa lettera: "Eccoci qui - ha scritto l'ormai ex ds -, è giunto il momento che non avrei mai voluto arrivasse. [...] 27 anni sono tanti, una vita, tutta vissuta insieme ai colori rossoblù. Anni in cui siamo andati oltre ogni più rosea aspettativa, oltre il possibile per una piccola città come Crotone. Anni di scommesse vinte, di promozioni arrivate grazie ad un lavoro di programmazione paziente e razionale, di rimonte pazzesche e salvezze epiche".