Kylian Mbappé sarà un giocatore del Paris Saint Germain anche nella stagione 2022-2023. L'attaccante francese ha sciolto le riserve, decidendo di prolungare il contratto con il club parigino. Niente da fare, dunque, per il Real Madrid che da tempo aveva un accordo verbale con il giocatore. Ben oltre il discorso economico, ha pesato tanto il pressing di perso vicine a Mbappé, determinanti per il suo arrivo a Parigi nel 2017. Manca solo l'annuncio ufficiale che potrebbe arrivare stasera al Parco dei Principi dove il Psg sfiderà il Metz (ore 21.00, diretta su Sky Sport 254) nell'ultima giornata di campionato. Al fischio finale scatterà la festa per il titolo e lo stesso Mbappé potrebbe dare la notizia del rinnovo. Il club, infatti, ha già avviato la macchina organizzativa per celebrare il rinnovo sia pubblicamente che privatamente.