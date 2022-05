Dura presa di posizione della Liga sul rinnovo di Mbappè. L'associazione spagnola passa ai fatti e annuncia che farà un esposto davanti alla Uefa e alle autorità amministrative e fiscali francesi e dell'Unione Europea sul rinnovo di Mbappé col Psg per "continuare a difendere l'ecosistema economico delcalcio europeo e la sua sostenibilità". Per la Liga l'accordo firmato dal giocatore "attacca la stabilità economica del calcio europeo, mettendo a rischio centinaia di migliaia di posti di lavoro e l'integrità dello sport, non solo nelle competizioni europee ma anche in quelle nazionali. "E' scandaloso- si legge nella nota - che un club come il Psg, che la scorsa stagione ha avuto perdite per oltre 220 milioni di euro dopo averne accumulato per più di 700 milioni nelle stagioni precedenti, con un costo della squadra di circa 650 milioni in questa stagione, possa concludere un tale accordo mentre quei club che potrebbero permetterselo senza compromettere il loro monte ingaggi vengono lasciati senza la possibilità di farlo". Per la Liga il Psg "sta prendendo in carico un investimento impossibile, visto che ha un monte ingaggi inaccettabile e ha registrato enormi perdite nelle precedenti stagioni. Questo tipo di comportamento da parte di Al-Khelaifi, presidente del Psg e membro dell'Esecutivo Uefa e presidente dell'Eca, mette in pericolo il calcio europeo allo stesso livello della Superlega".