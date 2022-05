Quella di Torreira contro la Juventus è stata la sua ultima partita con la Fiorentina. Il centrocampista uruguaiano, arrivato la scorsa estate in prestito dall'Arsenal, non verrà infatti riscattato dal club toscano. Secondo la Fiorentina, non ci sono le condizioni e i presupposti per esercitare il riscatto fissato a 15 milioni di euro, con lo stesso calciatore che ha comunque altre idee per il continuo della carriera. Torreira tornerà quindi all'Arsenal, dove ha ancora un anno di contratto. Nonostante la decisione del club viola, l'ex Sampdoria ha comunque disputato una buona stagione in Serie A, mostrando non soltanto le caratteristiche ormai note, come la bravura in fase d'interdizione e l'agonismo, ma risultando anche spesso incisivo in zona gol.