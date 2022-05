Il club bianconero ha comunicato l'addio dell'allenatore al termine del contratto, che scade il prossimo 30 giugno. L'Udinese adesso è al lavoro per individuare il sostituto, tra i nomi possibili quello di Zanetti. Cioffi potrebbe invece prendere il posto di Tudor a Verona Condividi

Le strade di Gabriele Cioffi e dell'Udinese si separano ufficialmente. L'allenatore, che ha contribuito alla salvezza del club bianconero, non guiderà la squadra nella prossima stagione. "Udinese Calcio comunica che Gabriele Cioffi non rinnoverà il contratto in scadenza al 30 giugno 2022", annuncia il club sul proprio sito ufficiale.

Il comunicato leggi anche Salernitana-Udinese 0-4. HIGHLIGHTS Ecco il comunicato del club bianconero: "Udinese Calcio comunica che Gabriele Cioffi non rinnoverà il contratto in scadenza al 30 giugno 2022. La società è già al lavoro per la programmazione della prossima stagione e l'allestimento di un nuovo staff tecnico adeguato a mantenere e migliorare i risultati raggiunti, con l'ambizione e passione di sempre".

Il Verona pensa a Cioffi leggi anche Tudor può lasciare il Verona: al suo posto idea Cioffi Una salvezza raggiunta in maniera tranquilla, ora Gabriele Cioffi lascia ufficialmente l'Udinese. L'allenatore fiorentino, intanto, è finito nel mirino dell'Hellas Verona, che pensa anche a lui in caso di addio di Igor Tudor. In questo caso, l'allenatore croato potrebbe lasciare il club veneto dopo appena un anno. Lo stesso Tudor non ha confermato né smentito l'ipotesi di un possibile addio dopo la sfida tra Lazio e Verona: "Devono esserci i presupposti e le sensazioni per continuare, ci incontreremo".